Сульшер был в ярости после поражения от «Лестера», тренер задержал игроков в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер остался крайне недоволен поражением в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», сообщает ESPN.



По информации источника, наставник «красных дьяволов» был в ярости от игры команды во втором тайме. Норвежский специалист задержал игроков в раздевалке на 45 минут после окончания матча. Сами футболисты также остались недовольны поражением в игре с «Лестером».



Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.



Манчестерский клуб на протяжении трёх матчей не может одержать победу в английской Премьер-лиге. После восьми сыгранных туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице, у команды 14 очков.

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