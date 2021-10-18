Сульшер был в ярости после поражения от «Лестера», тренер задержал игроков в раздевалке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер остался крайне недоволен поражением в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», сообщает ESPN.
По информации источника, наставник «красных дьяволов» был в ярости от игры команды во втором тайме. Норвежский специалист задержал игроков в раздевалке на 45 минут после окончания матча. Сами футболисты также остались недовольны поражением в игре с «Лестером».
Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев со счётом 4:2. В составе «Лестера» отличились Тилеманс, Сёюнджю, Варди и Дака. За «красных дьяволов» забили Гринвуд и Рашфорд.
Манчестерский клуб на протяжении трёх матчей не может одержать победу в английской Премьер-лиге. После восьми сыгранных туров в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» располагается на 6-м месте в таблице, у команды 14 очков.
- 18 октября 2021
-
22:36
-
22:31
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:53
-
21:50
-
21:32
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:08
-
21:06
-
21:00
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:24
-
20:16
-
20:08
-
19:56
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:31
-
19:29
-
19:14
-
19:06
-
18:55
-
18:55
-
18:53