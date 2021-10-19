В «Кубани» объяснили назначение Евдокимова на пост главного тренера

Заместитель генерального директора «Кубани» по спортивной части Эдуард Сафонов прокомментировал последние результаты команды, а также назначение Роберта Евдокимова главным тренером.
«Одержали две победы подряд, что для нас сейчас крайне важно. Не только в плане набора очков, хотя это первостепенная задача, конечно, но и в плане психологии. Позитивные эмоции от матча с «Ротором», когда мы выиграли в гостях, и игры с «КАМАЗом», когда довели дело до победы в меньшинстве, должны очень помочь команде. А дальше нужно много работать и трудиться, чтобы поправить своё турнирное положение. Почему остановились на кандидатуре Роберта Евдокимова? Нам хорошо знаком этот специалист, известны его возможности. Важно, что у него есть опыт успешной работы в ФНЛ. Он доказывал это с несколькими клубами. Поэтому рассчитываем на серьёзный результат», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В 17-м туре «Кубань» выиграла у «Ротора» со счётом 3:1, а в воскресенье краснодарцы победили «КАМАЗ» — 1:0.
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