«Сент-Этьен» отправит в отставку Клода Пюэля. Клуб не выиграл ни одного матча в сезоне

Главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль в ближайшее время с большой долей вероятности будет отправлен в отставку. Руководство клуба сегодня собрало совещание по поводу целесообразности продолжения сотрудничества со специалистом, информирует RMC Sport.

На совещании боссы «Сент-Этьена» обсуждали шаги по выводу клуба из кризиса. Увольнение Пюэля – одно из наиболее частых предложений в совете директоров.

В сезоне-2021/2022 «Сент-Этьен» не выиграл ни одного матча и занимает последнее, 20-е, место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, Пюэль занимает пост главного тренера «Сент-Этьена» с октября 2019 года. Ранее французский специалист работал в таких командах, как «Монако», «Лион», «Ницца», «Саутгемптон», «Лестер Сити» и других.