Ванда Нара нанимала частного детектива для слежки за Икарди. Он взломал телефон игрока

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, нанимала частного детектива для слежки за супругом, сообщает Eltrece.
Сыщик взламывал телефон Икарди, чтобы найти сообщения от Чины Суарес, с которой футболист изменял Ванде. Издание также отмечает, что Мауро и Чина переписывались в «Телеграме».
16 октября Ванда Нара написала в «Инстаграме», что футболист ей изменил. Супруга спортсмена удалила из своего профиля все фотографии с Мауро. У пары есть две общие дочери. До отношений с Икарди Ванда была замужем за его другом, бывшим полузащитником ФК «Москва» и «Барселоны» Макси Лопесом, от которого у неё есть три сына.
Икарди перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году из «Интера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 50 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Икарди составляет € 35 млн. Контракт нападающего с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.
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