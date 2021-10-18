«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас», забив ответный гол в добавленное время

Сегодня, 18 октября, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в Лондоне в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Кристал Пэлас». Команды сыграли вничью — 2:2.



Первый гол в матче был забит уже на 8-й минуте встречи. Отличился нападающий «канониров» Пьер-Эмерик Обамеянг.

Гол Обамеянга в ворота «Кристал Пэлас»:

На 50-й минуте матча нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке с передачи Джордана Айю сравнял счёт.

Ответный гол Бентеке:

На 73-й минуте встречи форвард гостей Одсонн Эдуард вывел свою команду вперёд, ему ассистировал Майкл Олисе.

Гол нападающего «Кристал Пэлас» Эдуарда:

В добавленное ко второму тайму время нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт забил гол и сравнял счёт встречи.

После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Кристал Пэлас» (8) – на 14-м месте в таблице.