Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв назвал главные матчи в своей судейской карьере.

«Как я попал в элитный список арбитров? Надо сначала стать судьёй ФИФА. Попадаешь в Премьер-Лигу, судишь много матчей, тебя рекомендуют, после чего получаешь международную эмблему. Там по рангу встаёшь на самую нижнюю ступеньку. Работаешь на матчах, получаешь оценки, после чего руководство судейского комитета УЕФА передвигает арбитров по категориям. Вершина – топ-26 судей, из которых потом выбирают арбитров на ЧМ и Евро.

Главный матч, который я судил? На данный момент это Суперкубок УЕФА. Ещё бы отметил полуфинал Лиги наций Испания – Италия. Очень престижный матч, который доверили нашей судейской бригаде. Мы очень счастливы были», — сказал Карасёв в новом выпуске телепрограммы «Вечерний Ургант».