Карасёв – о подготовке судей к матчам: заранее знаем, кто может взорвать процесс изнутри

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв рассказал о подготовке арбитров к матчам.

«Как проходит подготовка к матчу? В России мы всех игроков знаем, команды знаем. Постоянно отслеживаем, кто больше нарушает правила, кто часто бегает к судье, выражая недовольство. Что касается международных матчей, то с нами работают люди из технического комитета, которые делают клипы на каждую команду. За два дня до матча у меня уже есть вся необходимая информация. Есть понимание, кто из футболистов может взорвать процесс изнутри. И к этому надо быть готовым, чтобы быстро потушить.

Согласно правилам и рекомендациям, мы обязательно даём карточки зачинщику. Кто-то нарушает, к нему бежит какой-то игрок, провоцирует, и начинается потасовка. Потом прибегают все остальные. Рекомендация – как минимум по одной карточке каждой из команд. Если конфронтация массовая, то по две. Если футболист бежит, недовольно машет рукой и говорит что-то типа: «Что ты свистишь?», то это более-менее нормально. Это жёлтая карточка. Несогласие жестом и словом. Не припомню уже такого, когда в последний раз в РПЛ кто-то подошёл ко мне и прямо в лицо выругался. Они все профессионалы. Получают деньги, а удаления за ругань выливаются в длительные дисквалификации. Если кто-то выругался в лицо, то я даю красную и пишу замечание в рапорт. Там я даже упоминаю слова, которые были произнесены», — сказал Карасёв в новом выпуске телепрограммы «Вечерний Ургант».