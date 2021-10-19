Поддерживающая BLM экс-футболистка расплакалась, узнав о предке-рабовладельце

Бывшая футболистка сборной Англии и телеведущая Алекс Скотт, выступающая в поддержку движения Black Lives Matters («Жизни темнокожих важны»), расплакалась, узнав о своём предке-рабовладельце, сообщает Mirror.
В программе «Кто ты?» Алекс отправилась на Ямайку, чтобы проследить свою родословную по отцовской линии. Экс-футболистка пришла в ужас, узнав, что её предок Роберт Фрэнсис Кумбс в 1820-х годах владел 26 рабами. Рабовладелец был темнокожим, однако он получал преференции, так как его кожа была светлее, чем у других представителей его расы. Скотт узнала, что в то время не было ничего необычного в том, что свободные темнокожие люди владели рабами.
37-летняя ведущая расплакалась, узнав о своих предках. «Попробую объяснить свои эмоции — я полагаю, что это идет вразрез со всем, за что я выступаю, и тем, кто я есть. Я прекрасно понимала, что мы можем углубиться в тему рабства, но действительно верила, что узнаю о своей семье как о рабах, а не как о рабовладельцах», — сказала Алекс.
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