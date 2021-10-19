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«Теперь вы практически арбитр». Карасёв сделал памятный подарок Урганту

«Теперь вы практически арбитр». Карасёв сделал памятный подарок Урганту
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Российский арбитр Сергей Карасёв стал гостем нового выпуска телепрограммы «Вечерний Ургант». Футбольный рефери подарил ведущему передачи Ивану Урганту памятный подарок – судейскую форму с чемпионата Европы – 2020.

«Это официальная футболка судей на чемпионате Европы. В них мы работали на турнире в июне-июле. Я умышленно взял чёрную, потому что вы всегда в строгом костюме. Вы практически арбитр», — сказал Карасёв в новом выпуске телепрограммы «Вечерний Ургант».

Напомним, Сергей Карасёв получал назначения на ряд матчей чемпионата Европы – 2020. В частности, он был назначен главным судьёй матча 1/8 финала континентального первенства Нидерланды – Чехия (0:2).

Кроме того, по окончании Евро Карасёв получил назначение главным арбитром на матч за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 – по пенальти).

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