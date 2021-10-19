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Артета прокомментировал ничью в матче с «Кристал Пэлас»

Артета прокомментировал ничью в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».

«Странная игра. Мы очень хорошо начали, доминировали и забили гол. После этого нам не хватило самообладания, чтобы управлять игрой. Мы были непоследовательны в передачах, команда широко растянулась на поле.

После перерыва мы изменили пару игровых аспектов и стали действовать лучше. Однако мы отдавали мяч в тех местах, где этого нельзя было делать. После этого нам тяжело пришлось.

Игрокам делает честь то, что они не прекратили играть. У нас было несколько хороших моментов шансов, и в конце концов мы забили. Мне показалось, что мы пытались что-то защитить, вместо того чтобы пойти и забить второй гол», — цитирует Артету BBC.

Матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» завершился со счётом 2:2. За «канониров» забили Обамеянг и Ляказетт. Среди игроков «орлов» отличились Бентеке и Эдуард.

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