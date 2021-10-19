Линекер: почему Ляказетт не играет больше? Должна быть причина, но я её не вижу

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер выразил недоумение малым игровым временем 30-летнего французского форварда лондонского «Арсенала» Александра Ляказетта, чей забитый мяч в ворота «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии на 92-й минуте помог «канонирам» избежать поражения.
«Я всегда высоко оценивал талант Ляказетта. Не понимаю, почему он не играет больше? Наверное, должна быть какая-то причина, но я её не вижу», — гласит пост Линекера в «Твиттере».
В текущем сезоне Ляказетт принял участие в пяти встречах за «Арсенал» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 185 минут, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
После восьми сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Кристал Пэлас» (8) – на 14-м месте в таблице.
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