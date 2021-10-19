Клубы АПЛ проголосовали за блокирование сверхвыгодных спонсорских сделок «Ньюкасла»

Враждебность клубов английской Премьер-лиги к поглощению «Ньюкасл Юнайтед» была подчеркнута в понедельник, 18 октября, когда они проголосовали за принятие закона, призванного помешать саудовским владельцам заключать сверхвыгодные спонсорские сделки. Об этом сообщает The Guardian.

Представители «Ньюкасла» дали понять на экстренном заседании, что они считают изменение правил, которое временно запретит коммерческие соглашения, предполагающие ранее существовавшие деловые отношения между владельцами клуба и иными компаниями, антиконкурентным.

Клубы настояли на голосовании, и оно было принято 18 голосами «за». «Ньюкасл» проголосовал «против», а «Манчестер Сити» воздержался.

Клубы АПЛ опасаются заключением владельцами «Ньюкасла» сделок подобных после приобретения «Манчестер Сити», когда их главным спонсором стал Etihad Airways, государственная авиакомпания Абу-Даби. Представители других клубов считают, что такие спонсорские соглашения могут дать «Ньюкаслу» преимущество. Клубы хотят, чтобы были приняты превентивные меры, которые либо предотвратили бы это, либо обеспечили выплату справедливой рыночной стоимости.

Правило будет действовать в течение следующего месяца – и оно будет применяться ко всем 20 клубам, – но многие из них хотят, чтобы что-то подобное стало постоянной функцией. Должна быть создана рабочая группа, состоящая из представителей различных клубов, для изучения того, какие изменения следует внести.