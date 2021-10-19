Переговоры «Ювентуса» с Куадрадо по продлению контракта находятся на финальной стадии

Туринский «Ювентус» в ближайшее время успешно завершит переговоры по продлению контракта со своим футболистом Хуаном Куадрадо. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, контракт с 33-летним игроком будет продлён до 2023 год с возможностью дальнейшей пролонгации ещё на один год.

В минувшем сезоне Куадрадо провёл 40 матчей за «Ювентус», забил два гола и сделал десять результативных передач. Нынешний контракт игрока действует до лета 2022 года. Кроме «Ювентуса», в своей карьере Куадрадо выступал за «Челси», «Фиорентину», «Лечче», «Удинезе» и колумбийский «Индепендьенте». В составе национальной сборной Колумбии футболист играет с 2010 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 16 млн.

В нынешнем чемпионате Италии туринский «Ювентус» с 14 очками после восьми матчей располагается на седьмом месте.