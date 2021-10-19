Судья Карасёв в «Вечернем Урганте», голы Бучневича и Костина в НХЛ. Главное к утру

Российский арбитр Сергей Карасёв стал гостем нового выпуска телепрограммы «Вечерний Ургант», а шайбы Павла Бучневича, Клима Костина и Ивана Барбашёва принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ. Главное к утру.

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