Судья Карасёв в «Вечернем Урганте», голы Бучневича и Костина в НХЛ. Главное к утру

Российский арбитр Сергей Карасёв стал гостем нового выпуска телепрограммы «Вечерний Ургант», а шайбы Павла Бучневича, Клима Костина и Ивана Барбашёва принесли «Сент-Луису» победу в матче НХЛ. Главное к утру.
1. «Теперь вы практически арбитр». Карасёв сделал памятный подарок Урганту.
2. «Сент-Луис» обыграл «Аризону» благодаря голам Бучневича, Костина и Барбашёва.
3. Модрич назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч».
4. Бышовец ответил на обвинения в получении денег от игроков за место в сборной.
5. Головин вернётся в общую группу «Монако» 19 октября.
6. «Сочи» уступил дома «Авангарду», по ходу матча отыгравшись с 1:4.
7. ЦСКА разгромил «Парму», Кеннет Фарид не набрал очков в дебютной игре за армейцев.
8. УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии за беспорядки на финальном матче Евро-2020.
9. Дарья Касаткина завершила выступление на Кубке Кремля в первом круге.
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