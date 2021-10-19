Юмтити: «Барселона» терпит тяжёлые поражения в ЛЧ. Футбол изменился, и мы должны меняться
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Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился мнением о поражениях каталонской команды в матчах Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы терпим тяжёлые поражения в Европе. Всем трудно, а нам тем более. «Барселона» всегда старается побеждать, но это сложно. Нужно понимать, что футбол изменился, и мы должны измениться. Мы меняем стиль игры. Раньше победы достигались владением мячом. Теперь появилось множество деталей. Футбол изменился, любая команда может тебя обыграть, а раньше такого не было. Нужно быть готовыми лучше, чем раньше. Сейчас «Барселона» должна играть с большей интенсивностью и обращать внимание на детали. Если этого не делать, можно продолжить проигрывать», — приводит слова Юмтити Mundo Deportivo.
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