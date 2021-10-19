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Уэйн Руни хочет возглавить «Ньюкасл»

Уэйн Руни хочет возглавить «Ньюкасл»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни может возглавить «Ньюкасл Юнайтед», информирует Chronicle Live.

Согласно сведениям источника, Руни лично выразил заинтересованность в должности на тренерском мостике «Ньюкасла». Уэйн готов возглавить «сорок» в случае увольнения Стива Брюса. Уход из «Дерби» не станет для Руни препятствием, он уже сказал руководству клуба о желании пойти на повышение.

Камнем преткновения в возможном сотрудничестве Руни с «Ньюкаслом» может стать срок контракта сторон. Клуб готов предложить Уэйну кратковременное соглашение, а сам специалист хочет возглавить команду на долгосрочной основе.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами на пост наставника «Ньюкасла» являются главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард или Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».

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