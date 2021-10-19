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Президент итальянской федерации футбола: переход Роналду в «Ювентус» не был верным шагом

Президент итальянской федерации футбола: переход Роналду в «Ювентус» не был верным шагом
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Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина признался, что не считает переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» в 2018 году хорошим решением.

«Не думаю, что заключение контракта с Роналду было верным шагом для «Ювентуса». Это не из-за моей философии. Переход Роналду был хорош для итальянского футбола, но что касается «Ювентуса», я так не считаю», — приводит слова Гравины Calciomercato.com.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. В составе туринского клуба нападающий — чемпион Италии (сезон-2018/2019, 2019/2020), обладатель Кубка (сезон-2020/2021) и Суперкубка (2018, 2020) страны. В конце августа текущего года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

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