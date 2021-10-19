«Мне это не нравится». Рио Фердинанд оценил слова Поля Погба после поражения от «Лестера»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал высказывание полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба после поражения в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:4). Француз сказал: «Мы заслужили это поражение. Если честно, у нас уже довольно давно случаются такие матчи. Пока нам не удалось устранить эту проблему, мы пропускаем простые и глупые голы. Нам нужно меняться».
«Когда вижу подобные высказывания, мне это не нравится. Честно признаюсь, если бы мой одноклубник сказал такое, я не был бы рад. Я бы сразу спросил: что ты имел в виду? Думаю, Погба просто честный парень, это мне в нём нравится. Он очень страстный, жаждет побеждать.
Такие слова говорят о том, что он расстроен. Во всей команде чувствуется разочарование. Он этого не скрывает, не может скрыть. Обычно после игры футболисты дают стандартные ответы, но такие слова Погба вызывают вопросы», — сказал Фердинанд в подкасте FIVE.
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:
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