Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровое граффити перед матчем с ЦСКА. Фото

Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровое граффити перед матчем с ЦСКА. Фото
Комментарии

Болельщики «Урала» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1) нарисовали масштабное граффити. Длина рисунка составила 60 метров – это рекордно большое граффити для фанатского движения «Урала».

В граффити заключена надпись «Support your local team» (поддержи свою региональную команду. — Прим. «Чемпионата»).

«Наши фанаты перед игрой «Урал» — ЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движения – надпись длиной 60 метров. Призыв «SUPPORT YOUR LOCAL TEAM» относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона», — написала пресс-служба «Урала» в «Твиттере».

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ «Урал» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал форвард армейцев Чидера Эджуке.

Новость по теме
Президент «Урала» назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021