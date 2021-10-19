Фанаты «Урала» нарисовали 60-метровое граффити перед матчем с ЦСКА. Фото

Болельщики «Урала» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:1) нарисовали масштабное граффити. Длина рисунка составила 60 метров – это рекордно большое граффити для фанатского движения «Урала».

В граффити заключена надпись «Support your local team» (поддержи свою региональную команду. — Прим. «Чемпионата»).

«Наши фанаты перед игрой «Урал» — ЦСКА сделали самую масштабную работу в истории своего фанатского движения – надпись длиной 60 метров. Призыв «SUPPORT YOUR LOCAL TEAM» относится к болельщикам, которые поддерживают популярные клубы, забывая о команде из своего региона», — написала пресс-служба «Урала» в «Твиттере».

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ «Урал» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Автором единственного гола стал форвард армейцев Чидера Эджуке.