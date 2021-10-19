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«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — лидеры РПЛ по среднему числу голевых моментов за матч

«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — лидеры РПЛ по среднему числу голевых моментов за матч
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Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству голевых моментов у чужих ворот в среднем за матч нынешнего сезона.

Лидером чемпионата России по этому показателю является санкт-петербургский «Зенит» — команда создаёт в среднем 8,0 голевых шанса за игру. На втором месте «Краснодар» — 7,9 голевых эпизода за матч. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (7,1 острых эпизода за встречу).

Полный рейтинг клубов РПЛ по среднему числу голевых моментов у чужих ворот за матч:

  1. «Зенит» — 8,0 момента у чужих ворот;
  2. «Краснодар» — 7,9 момента у чужих ворот;
  3. «Спартак» — 7,1 момента у чужих ворот;
  4. «Сочи» — 6,6 момента у чужих ворот;
  5. ЦСКА — 6,3 момента у чужих ворот;
  6. «Локомотив» — 5,9 момента у чужих ворот;
  7. «Динамо» — 5,5 момента у чужих ворот;
  8. «Химки» — 5,5 момента у чужих ворот;
  9. «Ахмат» — 5,4 момента у чужих ворот;
  10. «Уфа» — 5,1 момента у чужих ворот;
  11. «Нижний Новгород» — 4,7 момента у чужих ворот;
  12. «Ростов» — 4,7 момента у чужих ворот;
  13. «Крылья Советов» — 4,7 момента у чужих ворот;
  14. «Арсенал» — 4,7 момента у чужих ворот;
  15. «Рубин» — 4,6 момента у чужих ворот;
  16. «Урал» — 3,7 момента у чужих ворот.
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