«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — лидеры РПЛ по среднему числу голевых моментов за матч
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Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству голевых моментов у чужих ворот в среднем за матч нынешнего сезона.
Лидером чемпионата России по этому показателю является санкт-петербургский «Зенит» — команда создаёт в среднем 8,0 голевых шанса за игру. На втором месте «Краснодар» — 7,9 голевых эпизода за матч. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (7,1 острых эпизода за встречу).
Полный рейтинг клубов РПЛ по среднему числу голевых моментов у чужих ворот за матч:
- «Зенит» — 8,0 момента у чужих ворот;
- «Краснодар» — 7,9 момента у чужих ворот;
- «Спартак» — 7,1 момента у чужих ворот;
- «Сочи» — 6,6 момента у чужих ворот;
- ЦСКА — 6,3 момента у чужих ворот;
- «Локомотив» — 5,9 момента у чужих ворот;
- «Динамо» — 5,5 момента у чужих ворот;
- «Химки» — 5,5 момента у чужих ворот;
- «Ахмат» — 5,4 момента у чужих ворот;
- «Уфа» — 5,1 момента у чужих ворот;
- «Нижний Новгород» — 4,7 момента у чужих ворот;
- «Ростов» — 4,7 момента у чужих ворот;
- «Крылья Советов» — 4,7 момента у чужих ворот;
- «Арсенал» — 4,7 момента у чужих ворот;
- «Рубин» — 4,6 момента у чужих ворот;
- «Урал» — 3,7 момента у чужих ворот.
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