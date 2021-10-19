«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — лидеры РПЛ по среднему числу голевых моментов за матч

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству голевых моментов у чужих ворот в среднем за матч нынешнего сезона.

Лидером чемпионата России по этому показателю является санкт-петербургский «Зенит» — команда создаёт в среднем 8,0 голевых шанса за игру. На втором месте «Краснодар» — 7,9 голевых эпизода за матч. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (7,1 острых эпизода за встречу).

Полный рейтинг клубов РПЛ по среднему числу голевых моментов у чужих ворот за матч: