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Сергей Иванов обслужит матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Антверпен»

Сергей Иванов обслужит матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Антверпен»
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Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Фенербахче» — «Антверпен» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, сообщается на официальном сайте организации.

В роли ассистентов Иванова выступят Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный рефери — Кирилл Левников. За VAR будет отвечать Владимир Москалёв, которому будет помогать Алексей Лунёв.

Встреча группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Фенербахче» — «Антверпен» состоится 21 октября на стадионе «Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Начало матча — в 19:45 мск. Ответная встреча команд пройдёт 4 ноября на стадионе «Босэйлстадион» в Антверпене (Бельгия). Соперниками команд по группе D Лиги Европы являются «Олимпиакос» и «Айнтрахт».

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