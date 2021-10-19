Матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» обслужит бригада арбитров из Австрии

УЕФА назначил бригаду судей, которые будут работать на матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай», сообщается на официальном сайте организации.



Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. Помогать ему будут ассистенты Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвёртый рефери — Маркус Хаметер. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет англичанин Пол Тирни.



Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе Е Лиги Европы являются римский «Лацио» и «Марсель».