Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» обслужит бригада арбитров из Австрии

Матч Лиги Европы «Локомотив» — «Галатасарай» обслужит бригада арбитров из Австрии
Комментарии

УЕФА назначил бригаду судей, которые будут работать на матче группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит бригада арбитров из Австрии во главе с Херальдом Лехнером. Помогать ему будут ассистенты Андреас Хайндрайх и Максимилиан Кольбич. Четвёртый рефери — Маркус Хаметер. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет англичанин Пол Тирни.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай» состоится 21 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками команд по группе Е Лиги Европы являются римский «Лацио» и «Марсель».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021