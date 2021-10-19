Мозес: Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес положительно оценил изменения в команде после прихода на тренерский мостик красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Первые матчи Лиги Европы подтвердили, что в сегодняшнем футболе любой может обыграть любого. После победы в Неаполе мы идём на втором месте в группе и должны стремиться пройти дальше. Домашняя игра с «Лестером» в этом смысле очень важна.
Что изменилось с приходом Витории? Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушёл, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть. Сначала не всё получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый. Руй всегда говорит обо всём честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
- 19 октября 2021
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