Мозес: Витория – топовый тренер. Он излучает уверенность

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес положительно оценил изменения в команде после прихода на тренерский мостик красно-белых португальского специалиста Руя Витории.

«Первые матчи Лиги Европы подтвердили, что в сегодняшнем футболе любой может обыграть любого. После победы в Неаполе мы идём на втором месте в группе и должны стремиться пройти дальше. Домашняя игра с «Лестером» в этом смысле очень важна.

Что изменилось с приходом Витории? Глобально мы остались прежней командой: почти никто не ушёл, новичков тоже немного. Просто у нового тренера своя философия, к которой нужно было привыкнуть. Сначала не всё получалось, но теперь притирка позади, результаты улучшились. Атмосфера в команде хорошая, тренер топовый. Руй всегда говорит обо всём честно и прямо, в том числе много общается с каждым один на один, здорово мотивирует и излучает уверенность», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».