Плутник — о стратегии «Локо»: на € 1 бюджета должно приходиться € 2,1 стоимости команды

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на презентации стратегии на пять лет ответил, что клуб должен быть эффективным с финансовой точки зрения.



«Клуб должен быть финансово эффективным. Мы будем работать, чтобы на € 1 бюджета приходилось € 2,1 стоимости команды. Только так можно быть эффективным и добиваться успеха», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.