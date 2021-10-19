«Что он делает?» Джейми Каррагер высказался о работе Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил работу Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Какой у него стиль? Что он делает? Я всё время слышу, что Уле-Гуннар Сульшер говорит о прошлом «Манчестер Юнайтед», о контратаках и голах. Это словно урок истории в «Манчестер Юнайтед». Он был частью этой истории, это было прекрасно. Но что Сульшер делает сейчас? Какая у него идея? Я не вижу у него плана.

Сульшер отлично поработал на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Всё могло пойти просто ужасно для клуба. Но пришёл Сульшер с опытом, полученным в Скандинавии и «Кардиффе». Я не могу судить Сульшера по меркам Моуринью или ван Гала. Но Уле не выиграет Премьер-лигу или Лигу чемпионов на посту тренера «МЮ». Он не ровня Клоппу, Тухелю и Гвардиоле, у которых многолетний опыт и большое количество крупных титулов. У Уле этого нет.

У меня есть ощущение, что он сохранит работу, только если выиграет трофей. «Юнайтед» могут победить только в Кубке Англии или Лиге Европы. Но даже если им это удастся, «МЮ» всё равно нужен тренер получше. Это не критика Сульшера. Просто им нужен тренер, который сможет конкурировать с другими в этой лиге», — цитирует Каррагера Sky Sports.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» после 8 туров занимает 6-е место.

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