В «Локомотиве» рассказали о задачах клуба на ближайшие пять лет

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал об основных задачах московского клуба на ближайшие пять лет.
«Задача — увеличить стоимость состава. Растить трансферную стоимость состава. Мы должны выстроить систему развития талантов нашей академии: выращивание, обработка талантов и продажа их в Европу. Мы фокусируемся на привлечении лучших талантов России. Уверены, что только такая модель, основанная на развитии талантов, позволит «Локомотиву» добиться успеха. РЖД нас не бросает, но нужны дополнительные доходы», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль.
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