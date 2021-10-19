В «Локомотиве» рассказали о задачах клуба на ближайшие пять лет

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал об основных задачах московского клуба на ближайшие пять лет.

«Задача — увеличить стоимость состава. Растить трансферную стоимость состава. Мы должны выстроить систему развития талантов нашей академии: выращивание, обработка талантов и продажа их в Европу. Мы фокусируемся на привлечении лучших талантов России. Уверены, что только такая модель, основанная на развитии талантов, позволит «Локомотиву» добиться успеха. РЖД нас не бросает, но нужны дополнительные доходы», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль.