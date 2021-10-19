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Гендиректор «Локомотива»: РЖД — генеральный партнёр, без него клуб выжить не сможет

Гендиректор «Локомотива»: РЖД — генеральный партнёр, без него клуб выжить не сможет
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко высказался об изменениях в клубе.

«Наш персонал сокращён уже на 50%. В команде много возрастных игроков, большие зарплаты, этот этап мы прошли. Планирование на три года.

Трансферы, которые осуществлялись, они происходили с небольшой разбивкой на несколько лет. Чтобы не было большой нагрузки на клуб.

Финансирование от РЖД осуществляется так же, как и раньше. Мы так же используем практику заёма средств, которые гасим потом за счёт поступлений от РЖД. По независимым спонсорам у нас выполнен план на этот год. Надеюсь, в ближайшие недели будут ещё хорошие для нас новости, касаемые новых спонсоров.

РЖД — генеральный партнёр, без него клуб выжить не сможет», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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