Леонченко: сумма неустойки Николича существенная, но без неё никто контракт не подпишет

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.
«С Николичем было принято решение продлить контракт после успешного сезона. Без неустойки ни один тренер контракт не подпишет. Сейчас мы пришли к обоюдному решению расстаться. Мы очень благодарны Марко за спортивные результаты. Сумма неустойки действительно существенная, но точные суммы мы не называем», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.
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