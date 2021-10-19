Леонченко: сумма неустойки Николича существенная, но без неё никто контракт не подпишет

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.



«С Николичем было принято решение продлить контракт после успешного сезона. Без неустойки ни один тренер контракт не подпишет. Сейчас мы пришли к обоюдному решению расстаться. Мы очень благодарны Марко за спортивные результаты. Сумма неустойки действительно существенная, но точные суммы мы не называем», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.