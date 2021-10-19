В «Локомотиве» рассказали, когда будет принято решение о возможной аренде «Лужников»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, когда будет принято решение о возможной аренде стадиона «Лужники» на время реконструкции клубной арены железнодорожников.

«Клуб базируется в «Лужниках», потому что идёт реконструкция Баковки. Когда будет принято решение о том, как будет реконструирован стадион «Локомотива», будет принято решение, где будет играть команда. Через это проходили все московские клубы. Мы заинтересованы в скорейшем утверждении реконструкции. О 49 годах речи не идёт», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ранее появлялась информация, что на время реконструкции клубного стадиона «Локомотив» может арендовать «Лужники».

Недавно «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль.