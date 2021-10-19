Рангник объяснил, почему пост главного тренера «Локомотива» занял Гисдоль

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник объяснил решение пригласить в клуб Маркуса Гисдоля.
«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, ранее «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль. Под руководством Гисдоля «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 11-го тура РПЛ. Встреча, проходившая в Казани, закончилась со счётом 2:2.
- 19 октября 2021
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