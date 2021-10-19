Рангник: не я принял решение об увольнении Николича

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник рассказал о приходе в московский клуб, увольнении Марко Николича и стремлении развивать молодых игроков.
«Контракт с «Локо» был в конце февраля. Плутник обратился ко мне с предложением. Меня попросили вместе с моим аналитиком провести спортивный аудит. После чего мы представили их результаты. Во время этого визита были беседы. В июле я стал самостоятельным, возникло сотрудничество, которое сейчас продолжается. Моя задача развивать клуб, заниматься трансферами, повысить рыночную стоимость. Игроков надо покупать молодыми.
Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически. В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в Казанке. У нас топовая академия. Там ведётся хорошая работа.
В России живёт 140 миллионов человек. Наша задача — вовремя найти игрока, подписать его и дать необходимую инфраструктуру. Это наши цели. Везде должны работать топовые специалисты», — передаёт слова Рангника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, недавно «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немецкий специалист Маркус Гисдоль.
- 19 октября 2021
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