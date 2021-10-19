На матче Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» ожидается около 25 болельщиков английского клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил количество болельщиков «Лестер Сити», которые будут присутствовать на матче группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Около 25 человек поддержат «Лестер» на гостевой трибуне», – сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Спартак» — «Лестер Сити» состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. Московский «Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы УЕФА. «Лестер Сити» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С Лиги Европы являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).