Гисдоль: Рангник и Цорн смогли меня зажечь. Финансовый аспект не имеет ключевого значения

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал об адаптации в московской команде.
«Я ещё не провёл и недели здесь. Концентрируюсь на работе с командой. В первой игре мы постарались войти в головы игрокам, постарались что-то изменить. Игра была специфичной, дикой и очень открытой. Команда сказала: «Окей, мы попытаемся поверить в этот стиль игры». Пытаемся шаг за шагом что-то менять. Это долгая работа.
Примерно 10 лет я работал в Бундеслиге. Почувствовал, что готов попробовать что-то новое и отправиться в Россию. Ральф и Томас связались со мной и я достаточно быстро принял решение. Ральф рассказал мне, что он планирует, и им удалось меня зажечь. Финансовый аспект не имеет ключевого значения. Я действительно воодушевлён. Мы поговорили с Ральфом тогда, когда Николич уже ушёл. В Германии неправильно написали мои слова.
Лоськов и Пашинин мне помогают. Я ими очень доволен. Они знают эту команду. Мы с ними ещё сработаемся. Сказал им, что даю им шанс и хочу с ними работать. Они очень позитивно это восприняли», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 19 октября 2021
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