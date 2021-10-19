Плутник: причины ухода Николича останутся между нами. Мы расстались в хороших отношениях

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о работе клуба над стратегией развития.

«Стратегия — документ большой, каждый пункт, представленный сегодня — несколько исследований по каждому направлению. Что касается стоимости, то это вопрос к генеральному директору. Но мы результатами удовлетворены, знаем, что клуб работает с лучшими европейскими консультантами по части создания стратегии футбольных клубов.

Каждый блок в клубе знает, чем он занимается и как добиться результатов, которые заложены. Мы ориентируем клуб на позиционирование на европейской арене тоже. Чем дальше мы пройдём, тем больше будут доходы. Рангник — руководитель «Локомотива» по спорту и развитию, по условиям контракта — к генеральному директору. Общение с болельщиками и журналистами будет. С болельщиками планируем встречаться. Мы не закрытый клуб. Для того, чтобы о чём-то поговорить, надо что-то подготовить.

Мы сообщили Рангнику о решении по Николичу. Мы знаем причины, но пусть это останется между нами: расстались в очень хороших отношениях, желаем Марко всего наилучшего. Почему клуб покинул Меркель? Женя не был частью команды Ральфа, когда приходил. Он был нашим консультантом, много сделал для нас. Сделали ему предложение о переходе в клуб, но его работа как консультанта отличалась от графика его жизни. Это семейные обстоятельства, по которым Меркель не смог работать здесь в таком количестве времени, которое было необходимо по контракту.

Что касается опции продления контракта с Гисдолем, то сейчас для нас важно, чтобы команда показывала результат сегодня, мы пока не смотрим настолько далеко, как вы спрашиваете», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.