Иан Райт — о грубом фоле Макартура на Саке: это было ужасно

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Иан Райт прокомментировал грубый фол игрока «Кристал Пэлас» Джеймса Макартура на форварде «канониров» Букайо Саке в матче 8-го тура английской Премьер-лиги. Игра завершилась вничью 2:2.

«Чем больше вы смотрите на этот эпизод, тем хуже он кажется. Профессионалы понимают, что происходит. Когда мяч был в воздухе, он видел, что Сака коснулся мяча, и даже не пытался остановиться. Это было ужасно, он просто вышиб его ногу. Я не могу понять, почему не обратились к VAR. Хотя даже без VAR очевидно, что это удаление.

Питер Бэнкс, работавший на VAR, должен принести извинения за ошибки и объяснить, почему это не красная карточка. Мы видели, что Макартур нанёс намеренный сильный удар. Кажется, он сделал именно то, что хотел. Сака не вышел на второй тайм из-за травмы. Думаю, ему будет трудно выйти и на следующий матч. Это невероятно», — цитирует Райта Football365.

Видео момента с фолом Джеймса Макартура

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