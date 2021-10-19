Семак — о «Ювентусе»: это машина по достижению результатов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень «Ювентуса» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Установка? Говорить её игрокам всегда нужно, структурно она не будет отличаться, но какие-то акценты, которые делает тренерский штаб на том или ином аспекте, будут меняться. Это тот матч, когда мотивационная составляющая присутствует по умолчанию. Нужно больше смотреть по структуре и говорить на установке по спортивным и игровым аспектам.

Что касается игры «Ювентуса», то это машина по достижению нужного результата на данном этапе. Команда предельно агрессивно и внимательно играет в обороне, при этом очень здорово контратакует, проводит хорошие атаки, когда это нужно. Всё сейчас выглядит очень и очень хорошо с точки зрения результата и игры. Что касается выделения каких-либо игроков, то в атаке очень нравится уже давно Мората, в защите — душа команды и характер — Бонуччи и Кьеллини», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).