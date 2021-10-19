Семак — о матче «Зенит» — «Челси»: нужно как можно раньше забивать, чтобы игра раскрылась

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Нас ждёт тяжёлый матч с командой, которая набрала ход, которая очень здорово действует в обороне, контратакует и, самое важное, добивается хорошего результата. Будем готовиться, чтобы сыграть как можно лучше и заработать очки.

Нужно забивать и делать это раньше в таких матчах, чтобы игра раскрывалась и была возможность больше создавать и забивать. Одного мяча для победы не всегда бывает достаточно. Достаточно «Ювентусу», но не нам. Всем нужно работать — нападающим забивать больше, защитникам пропускать меньше, тренерскому штабу — помогать и тем и другим, чтобы мы все двигались вперёд.

Игра может складываться по-разному: иногда команда спасается, проигрывая, и все довольны ничьей, иногда теряет очки в конце матча и все недовольны ничьей. Мы не знаем, как будет складываться матч. Сделаем всё для победы, а насколько получится и насколько заслужим эту победу, посмотрим завтра», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Ювентус» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра «Ювентуса» и «Зенита» пройдёт 2 ноября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия).