Караваев: у «Ювентуса» есть слабые места, как и у любой команды. Постараемся взять очки

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Я полностью восстановился, готов играть. В Туле уже провёл 20 минут, так что всё хорошо, готовлюсь. Тренировался всю неделю. Даже если бы сыграл меньше в Туле, это бы никак не повлияло.

Моими соперниками по флангу станут Сандро и Рабьо? Квалифицированные футболисты, тут нечего добавить. Также слева могут сыграть и Кьеза, и Бернардески — очень хорошая атака. Так что там гораздо больше квалифицированных футболистов.

У них много очень сильных сторон, но есть и слабые, как и у любой команды. Выделю прежде всего командную игру, оборону, атаку. Всё в этом плане в порядке.

Нервозности нет. Нас ожидает очень сложная игра. Нет времени расстраиваться, несмотря на неудачи. Это Лига чемпионов, нужно готовиться и стараться брать очки», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».