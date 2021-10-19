Караваев: у «Ювентуса» есть слабые места, как и у любой команды. Постараемся взять очки

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
«Я полностью восстановился, готов играть. В Туле уже провёл 20 минут, так что всё хорошо, готовлюсь. Тренировался всю неделю. Даже если бы сыграл меньше в Туле, это бы никак не повлияло.
Моими соперниками по флангу станут Сандро и Рабьо? Квалифицированные футболисты, тут нечего добавить. Также слева могут сыграть и Кьеза, и Бернардески — очень хорошая атака. Так что там гораздо больше квалифицированных футболистов.
У них много очень сильных сторон, но есть и слабые, как и у любой команды. Выделю прежде всего командную игру, оборону, атаку. Всё в этом плане в порядке.
Нервозности нет. Нас ожидает очень сложная игра. Нет времени расстраиваться, несмотря на неудачи. Это Лига чемпионов, нужно готовиться и стараться брать очки», — приводит слова Караваева официальный сайт «Зенита».
- 19 октября 2021
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