Куман: думать о выходе «Барселоны» в полуфинал или четвертьфинал ЛЧ сейчас ненормально

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» рассказал о ситуации в команде.



«Конечно, мы должны продолжать делать то, что позволило нам обыграть «Валенсию». Команда продемонстрировала хороший уровень. Нужно играть агрессивно и оказывать давление на соперников. Есть аспекты, которые необходимо улучшить.



Соперники в Лиге чемпионов стали сильнее, а мы занимаем не очень высокую позицию в Примере. Не знаю, почему так происходит. Есть команды со сбалансированным составом, с 23 игроками сборных в составе, с лучшей экономической ситуацией, чем у нас. Всё это влияет. Всё зависит от обстоятельств внутри клуба. Думать о выходе в полуфинал или четвертьфинал Лиги чемпионов сейчас ненормально. Нужно требовать победы в завтрашнем матче, это первый шаг. Нужно двигаться постепенно», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» (Киев) состоится завтра, 20 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.