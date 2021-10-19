Дмитрий Тарасов решил приостановить игровую карьеру

Полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов сообщил, что приостанавливает игровую карьеру.
«Настал день, когда я принял решение приостановить профессиональную футбольную карьеру. Решение принято в связи с тем, что мы ждём появления на свет моего четвёртого ребёнка. Поэтому, думаю, будет правильно, если я стану больше времени проводить с женой. Будем вместе ждать этого момента. Если на данном этапе правильно расставлять приоритеты, я выбираю семью. Что будет дальше, пока не знаю. Надо немного подумать, взять паузу», — сказал Тарасов в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».
С сезона-2021/2022 Тарасов выступал за московский «Велес», который играет в ФНЛ. Дмитрий Тарасов — чемпион России, серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, трёхкратный обладатель Кубка России.
- 19 октября 2021
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