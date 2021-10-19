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Мозес — о Кофрие: Макс в порядке! У него есть бесстрашие и агрессивный стиль

Мозес — о Кофрие: Макс в порядке! У него есть бесстрашие и агрессивный стиль
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Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес оценил уровень новичка красно-белых – защитника Максимилиано Кофрие. Напомним, бельгиец регулярно подвергается критике со стороны болельщиков московского клуба.

«Паше Маслову желаю как можно скорее восстановиться. А Макс Кофрие в порядке! Думаю, все уже успели оценить его бесстрашие и агрессивный стиль. Такие качества нам точно пригодятся», — приводит слова Виктора Мозеса официальный сайт «Спартака».

Напомним, Кофрие пополнил стан «Спартака» в конце минувшего лета. В сезоне-2021/2022 Максимилиано успел провести за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен».

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