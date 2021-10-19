Аллегри: «Зенит» — хороший клуб, играющий в европейский футбол. Нельзя его недооценивать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о «Зените» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Зенит» – хорошая команда, там техничные игроки в атаке. Они играют в европейский футбол. В Лондоне они хорошо оборонялись. Это важный для нас матч, который может повысить процент вероятности нашего выхода в плей-офф. Нельзя недооценивать «Зенит». Мы должны сыграть на максимуме, чтобы чувствовать себя ещё спокойнее.
Де Лигт полностью готов к игре. Он должен сыграть с «Зенитом». Щенсны тоже. Плюс выйдет на поле Бонуччи. По остальным я ещё не определился. Артур? Он не готов на 90 минут, но тайм, возможно, сыграет. Мората в хорошем состоянии. Он может выйти в старте.
Думаю, предыдущие две победы – не переломный момент. Но нам нужна была уверенность. Сейчас с ней всё нормально. Но нам есть что улучшать», — передаёт слова Аллегри корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 19 октября 2021
-
15:24
-
15:21
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:39
-
13:36
-
13:29
-
13:24
-
13:17
-
13:12
-
13:03
-
13:02
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:47
-
12:43
-
12:42
-
12:36
-
12:31
-
12:28
-
12:21