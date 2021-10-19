Мозес рассказал, как помог деньгами нигерийской официантке в Грозном

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как оказал материальную помощь нигерийской официантке в Грозном.
«Это правда, была такая история. Я не ожидал, что так далеко от родины встречу в ресторане гостиницы нигерийскую официантку. Она тоже была рада: рассказала, что очень любит футбол и знает меня по выступлениям за сборную и «Челси».
В той ситуации мне показалось правильным помочь ей финансами. Не думаю, что она получает большие деньги на своей скромной работе. В Нигерии принято поддерживать своих. Надеюсь, мой жест сделал её жизнь хоть чуточку лучше», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.
- 19 октября 2021
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