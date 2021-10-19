Виктор Мозес: я полюбил Москву. Собираюсь перевезти в Россию свою семью

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что полюбил Москву и планирует перевезти в Россию свою семью.
«Я полюбил Москву. Очень красивый город. Ходил в разные рестораны — итальянский, японский. Гулял по центру: был на Красной площади, в «Сити». Зимой, конечно, впечатлили морозы, но тёплых дней тоже было достаточно.
Наверное, со стороны могло показаться, что мне сложно адаптироваться. Но если честно, я довольно сильно нервничал из-за всей этой истории с коронавирусом. Можно сказать, что выбирался из отеля только на тренировки и матчи, а в остальное время сидел взаперти. Да и сейчас стараюсь по максимуму соблюдать все меры предосторожности.
Собираюсь ли перевозить жену и детей в Россию? Да, но всему своё время. Контракт со «Спартаком» у меня до лета 2023 года, так что ещё успею», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.
- 19 октября 2021
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