Срна: Де Дзерби находится на одном уровне с Гвардиолой

Бывший защитник «Шахтёра» и директор клуба по футболу Дарио Срна сравнил стиль главного тренера донецкого клуба Роберто Де Дзерби с идеями наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
«Мы провели встречу в Италии. Роберто был нашим первым, вторым и третьим вариантом. Его футбол невероятен, его стиль похож на тики-таку. Гвардиола тренировал такие команды, как «Манчестер Сити», «Бавария» и «Барселона». Де Дзерби находится в пределах нашей досягаемости, но у него такие же идеи. Он молод, голоден, амбициозен. У Роберто было много предложений, но он выбрал «Шахтёр». По стилю игры и футбольным идеям он находится на одном уровне с Гвардиолой», — приводит слова Срны AS.
Сегодня, 19 октября, «Шахтёр» проведёт матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
- 19 октября 2021
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