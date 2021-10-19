Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к Ляказетту после гола Александра в матче с «Кристал Пэлас»
Поделиться
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). «Канониры» спаслись от поражения благодаря голу Александра Ляказетта на 95-й минуте.
«Мало для домашней игры. Мы перестали играть после первого гола, но не сдались и боролись до конца. Большую помощь оказали ребята, которые вышли на замену. Александр Ляказетт, ты это заслужил, бро. Мы идём вперёд», — написал Обамеянг.
Пост доступен в «инстаграме» Пьер-Эмерика Обамеянга.
«Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Кристал Пэлас» (8) – на 14-й позиции.
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Видео гола Александра Ляказетта
Новость по темеПатрик Виейра — об ударе Макартура по ноге Саки: я не видел фола
Комментарии
- 19 октября 2021
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:44
-
15:37
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:39
-
13:36
-
13:29
-
13:24
Партнерский контент