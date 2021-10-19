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Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к Ляказетту после гола Александра в матче с «Кристал Пэлас»

Пьер-Эмерик Обамеянг обратился к Ляказетту после гола Александра в матче с «Кристал Пэлас»
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Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал результат матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). «Канониры» спаслись от поражения благодаря голу Александра Ляказетта на 95-й минуте.

«Мало для домашней игры. Мы перестали играть после первого гола, но не сдались и боролись до конца. Большую помощь оказали ребята, которые вышли на замену. Александр Ляказетт, ты это заслужил, бро. Мы идём вперёд», — написал Обамеянг.

Пост доступен в «инстаграме» Пьер-Эмерика Обамеянга.

«Арсенал» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. «Кристал Пэлас» (8) – на 14-й позиции.

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Видео гола Александра Ляказетта

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