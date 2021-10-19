Мозес: «Спартак» был и остаётся одним из лучших клубов России, несмотря на седьмое место

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признался, что по-прежнему считает красно-белых одним из лучших клубов России, несмотря на низкое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша РПЛ.

«Спартак» был и остаётся одним из лучших клубов России, для меня это очевидно. К сожалению, сейчас мы только на седьмом месте в чемпионате страны, но позади лишь треть дистанции, при этом до лидеров не так много очков. От «Зенита» отстаём на шесть баллов и играем с ним в следующем туре.

Важно, что в последнее время дела пошли на лад: мы победили в нескольких матчах подряд, эффектно спасли игру с «Динамо» — ещё одним прямым конкурентом. Теперь нужно продолжать получать удовольствие от игры, набирая при этом максимум очков.

СМИ писали, что я потерял мотивацию? Ну, во-первых, российскую спортивную прессу я не читаю. Во-вторых, это просто глупость. Если кто забыл, я пропустил несколько матчей из-за повреждения. В том числе с большим сожалением смотрел по телевизору игру в Лиссабоне, по итогам которой мы выбыли из Лиги чемпионов.

Футбол — моя жизнь, я всегда ему верен. Сезон начался непросто не только для меня, но и для всей команды. Постепенно мы исправляемся. И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы в мае нам было чему порадоваться. Почему бы не поставить себе цель провести этот сезон ещё успешнее, чем предыдущий?» — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста.