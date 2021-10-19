Мозес высказался по поводу перехода Крала в «Вест Хэм»
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался по поводу перехода своего бывшего одноклубника Алекса Крала в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».
«Удивился ли я переходу Крала в «Вест Хэм»? А почему я должен был удивиться? Алекс — классный футболист и отправился доказывать это на самом высоком уровне. Это его мечта. Желаю ему освоиться в Лондоне, наслаждаться футболом и проявить себя в «Вест Хэме».
Давал ли ему советы перед трансфером? Да, потому что он всегда расспрашивал про английскую лигу. Попасть туда — нормальное желание любого амбициозного игрока. У Алекса есть все нужные качества: молодость, выносливость, способность отрабатывать весь матч и у своей, и у чужой штрафной», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».
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