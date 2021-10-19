Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова Каррагера о том, что «МЮ» нужен тренер получше
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера о том, что «красным дьяволам» нужен тренер получше.
«У меня свои ценности, свой тренерский стиль. Я верю в себя, и, пока клуб верит в меня, я убеждён, что мнение Джейми Каррагера ничего не изменит», — приводит слова Сульшера корреспондент Шарлотта Данкер в своём «твиттере».
«Манчестер Юнайтед» после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После двух туров в Лиге чемпионов манкунианцы располагаются на третьей позиции в группе F.
Главные события АПЛ — в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:
Комментарии
- 19 октября 2021
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:43
-
16:42
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
16:14
-
16:00
-
15:56
-
15:44
-
15:37
-
15:33
-
15:24
-
15:21
-
15:10
-
15:02
-
14:59
-
14:51
-
14:43
-
14:40
-
14:40
-
14:28
-
14:22
-
14:21
-
14:15
-
14:10
-
14:08
-
14:04
-
13:46
-
13:39
-
13:36
-
13:29
-
13:24
Партнерский контент