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Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова Каррагера о том, что «МЮ» нужен тренер получше

Уле-Гуннар Сульшер отреагировал на слова Каррагера о том, что «МЮ» нужен тренер получше
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера о том, что «красным дьяволам» нужен тренер получше.

«У меня свои ценности, свой тренерский стиль. Я верю в себя, и, пока клуб верит в меня, я убеждён, что мнение Джейми Каррагера ничего не изменит», — приводит слова Сульшера корреспондент Шарлотта Данкер в своём «твиттере».

«Манчестер Юнайтед» после восьми туров занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. После двух туров в Лиге чемпионов манкунианцы располагаются на третьей позиции в группе F.

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Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

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