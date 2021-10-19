Жиго высказался о возможной смене позиции на нападающего в игре с «Лестером»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Лестер Сити». Игра состоится завтра, 20 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

«Хороший камбэк в дерби, у нас хорошее настроение и много энергии. Мы готовы к завтрашнему матчу. Прекрасно знаем качества соперника, у «Лестера» отличные нападающие. Мы должны показать, на что мы способны проявить себя как команда. Завтра главное — отдать максимум своих сил.

Моя работа быть защитником, у нас есть хорошие нападающие, поэтому мне в первую очередь надо выполнять свои прямые обязанности», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.