Жиго высказался о возможной смене позиции на нападающего в игре с «Лестером»
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Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Лестер Сити». Игра состоится завтра, 20 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
«Хороший камбэк в дерби, у нас хорошее настроение и много энергии. Мы готовы к завтрашнему матчу. Прекрасно знаем качества соперника, у «Лестера» отличные нападающие. Мы должны показать, на что мы способны проявить себя как команда. Завтра главное — отдать максимум своих сил.
Моя работа быть защитником, у нас есть хорошие нападающие, поэтому мне в первую очередь надо выполнять свои прямые обязанности», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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